'Joint venture' per il traffico della droga: 87 arresti nel Salento

Il traffico di droga continua ad essere il core-business della mafia leccese: la novità che emerge dalle indagini ch estamani hanno portato i carabinieri di Lecce ad arrestare 87 indagati è l'apertura dei clan a possibili "collaborazioni" fra gruppi criminali salentini, che avrebbero costituito una sorta di "joint venture" che abbraccia più sodalizi capeggiati da boss mafiosi. Attorno al narcotraffico ruoterebbero le estorsioni per debiti di droga, l'autoriciclaggio e la violazione della legge sulle armi, tutti reati, aggravati dal metodo mafioso, che avrebbero generato un lucroso giro d'affari per i clan. Gli indagati sono complessivamente 112: per 87 è stata emessa misura cautelare: per 56 indagati è stato disposto il carcere, per 31 idomiciliari.