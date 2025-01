Palermo, truffe allo Stato: 12 misure interdittive e 7 milioni sequestrati

Con l'accusa di truffa ai danni dello Stato i finanzieri del comando provinciale Palermo hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip di Palermo, con cui sono state disposte misure interdittive nei confronti di 12 persone ed eseguito il sequestro preventivo di beni e di disponibilità finanziarie per oltre 7 milioni di euro nei riguardi di 21 società.

Le indagini sono state condotte dal nucleo di polizia economico - finanziaria di Palermo, nei confronti di due palermitani che hanno messo a segno frodi ai danni dell'Inps e dell'erario.

Una truffa ai danni dell'Inps, per conseguimento dell'indennità di disoccupazione - la cosiddetta "Naspi", avrebbe generato profitti per circa 4 milioni di euro e sarebbe avvenuta mediante l'utilizzo di società di comodo.

egolarizzati in modo fittizio per poi interrompere il rapporto d'impiego, creando i presupposti di legge per il riconoscimento della citata indennità.

La seconda tipologia di frode, diretta all'evasione fiscale e alla truffa contributiva, si sarebbe basata sulla costituzione "società cartiere" attraverso false forniture di manodopera in favore di altre società, allo scopo di "sollevare" queste ultime da tutti gli adempimenti e gli oneri fiscali e previdenziali derivanti dal rapporto con i propri lavoratori, procurando così alle stesse un illecito profitto quantificato in oltre 1 milione di euro. O cessioni di beni o prestazioni di servizio mai avvenute o avvenute con soggetti diversi rispetto a quelli documentati dalla contabilità, per un importo di oltre 2 milioni di euro.