Hamas libera la soldatessa Agam Berger: primo ostaggio oggi liberato a Gaza

La soldatessa Agam Berger è stata consegnata da Hamas alla Croce Rossa. E' emersa dalle macerie di Jabalia, è stata prima condotta sul palco allestito per la sua liberazione da Hamas e ha salutato. Il portavoce dell'Idf, da parte sua, ha riferito che la soldatessa liberata è in viaggio verso il punto d'incontro con l'esercito israeliano. L'esercito israeliano e lo Shin Bet hanno riferito che un'unità d'élite ha accompagnato Berger in Israele, dove avrà luogo una prima valutazione medica. La soldatessa sta incontrando i genitori nella base di Reem dopo 482 giorni di prigionia. La soldatessa è stata consegnata alla Croce Rossa dopo essere salita su un palco allestito dai miliziani di Hamas a Jabalia. Sul palco, la Croce Rossa ha firmato un documento della consegna. Agam, vestita con un completo verde oliva, che dovrebbe ricordare un'uniforme militare, ha tenuto in mano il certificato incorniciato che le è stato consegnato dai terroristi, che si sono fatti riprendere dalle telecamere e fotografare da altri miliziani. Nelle immagini trasmesse dalla tv araba, Berger, circondata da decine di uomini armati e una folla di gazawi, al momento del suo rilascio è apparsa sorridente, in grado di camminare da sola. Il punto in cui è stata liberata la soldatessa, rapita dalla base militare di Nahal Oz il 7 ottobre 2023, è uno spiazzo sterrato in mezzo a edifici in macerie, dove la distruzione provocata dai bombardamenti è totale. Come si vede nelle immagini trasmesse dalle tv arabe. Nessuna casa è rimasta in piedi. Bandierine palestinesi sono ovunque. A Gaza si sta ripetendo il rilascio-spettacolo già visto sabato scorso quando sono state rilasciate quattro soldatesse. I punti d'incontro scelti da Hamas e la Jihad Islamica per il rilascio oggi degli ostaggi israeliani e thailandesi sono 3, vicino alla casa di Sinwar a Khan Yunis, a Beit Lahia e a Jabalia: nei punti d'incontro, come si vede dalle immagini trasmesse da Gaza, stanno confluendo terroristi armati e a volto coperto e civili. I miliziani riprendono e fotografano le scene, i comandanti, la folla che si sta raccogliendo. A Gaza si sta ripetendo il rilascio-spettacolo già visto sabato scorso quando sono state rilasciate quattro soldatesse. Gli ostaggi che saranno liberati oggi sono, oltre alla soldatessa Berger, i civili Arbel Yehoud e Gadi Mozes. Saranno liberati anche altri cinque cittadini thailandesi rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023. La Jihad Islamica afferma di aver completato i preparativi per consegnare Yehoud e Mozes alla Croce Rossa. I media palestinesi, citati dal Times of Israel, riferiscono che la consegna avverrà all'esterno delle rovine della casa dell'ex leader di Hamas Yahya Sinwar a Khan Younis. Il gruppo islamista, intanto, ha pubblicato un video dei due ostaggi che si abbracciano. L'organizzazione sostiene sia stato girato durante i preparativi per la loro liberazione dalla prigionia di oggi.