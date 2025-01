Evade dall'ospedale Villa Sofia, preso a Palermo

"Una caccia all'evaso che ha visto un grande gioco di squadra con l'impegno di Polizia Penitenziaria, Polizia di Stato, Carabinieri,e anche aiuto delle guardie giurate che vigilano le stazioni". Lo affermano Gioacchino Veneziano e Domenico Ballotta rispettivamente Segretari Generali in Sicilia di UILPA Polizia Penitenziaria e Federazione Nazionale Sicurezza CISL - alla notizia della cattura di un evaso dall'ospedale Villa Sofia di Palermo" "L'evaso, spiegano in due leader regionali di Uil e Cisl di settore in Sicilia, è stato catturato alle prime luci dell'alba di stamattina, nei pressi della stazione di San Lorenzo, congiuntamente da personale della Polizia Penitenziaria, 'Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato, ora è già rinchiuso nel carcere minorile di via Cilea a Palermo a disposizione dell'A.G".

"Bisogna che l'amministrazione penitenziaria a tutti i livelli di responsabilità, coinvolgendo le organizzazioni sindacali di categoria prenda contatti con le autorità politiche regionali della sanità - concludono i sindacalisti regionali della UIL e CISL Polizia Penitenziaria - affinché in tutti gli ospedali possano essere dotati di locali idonei per consentire alla Polizia Penitenziaria di operare in sicurezza, visto che le insidie maggiori avvengono quando si trasportano detenuti negli ospedali, abbassando al massimo i livelli di sicurezza aumentando il rischio di evasioni"