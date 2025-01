Ragusa, si dimette l'assessore comunale Andrea Di Stefano di Sud Chiama Nord

Si è dimesso da assessore comunale di Ragusa, Andrea Distefano. E’ stato lo stesso ex amministratore a darne notizia con una nota. “Ho sempre considerato la carica di assessore come un ruolo di servizio, verso la mia città e verso un progetto politico che ho sposato e che continuo a condividere. Non voglio in alcun modo che la mia figura, a cui è venuto meno il sostegno del consigliere comunale di riferimento che ha lasciato il movimento di Cateno De Luca, sia divisiva. Ho quindi deciso – afferma Andrea Distefano – di dimettermi, anteponendo l’interesse della comunità a ogni forma di aspirazione personale, convinto che questa sia la scelta più responsabile per far sì che il nostro programma elettorale possa continuare a trovare attuazione in maniera concreta, serena e condivisa. È una scelta che ho maturato insieme al movimento “Sud Chiama Nord”

di cui faccio parte e al suo leader Cateno De Luca”.

Le dimissioni sono state accettate dal sindaco che, al momento, ha affidato la delega alla tutela degli animali all’assessore Catia Pasta e quella alle Contrade all’assessore Gianni Giuffrida.