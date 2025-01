Forzato un furgone a Floridia, rubati all'interno gli attrezzi di un artigiano

E' stato scassinato la scorsa notte un furgone a Floridia di proprietà di un artigiano. Il fatto è accaduto in via Crispi, angolo via Boschetto. I ladri, dopo avere forzato il veicolo, hanno portato via gli attrezzi di lavoro dell'elettricista che si trovavano all'interno dell'abitacolo. L'artigiano ha presentato denuncia alla Tenenza dei carabinieri. La vittima del colpo ha scritto su Facebook che si è trattato di un gesto vile che gli impedirà di poter lavorare nei prossimi giorni.