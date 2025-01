Il Consiglio comunale di Ispica respinge la sfiducia al sindaco Leontini

"Il consiglio comunale di Ispica ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Innocenzo Leontini, espressione del nostro partito. Ero presente al dibattito, ho ascoltato tutti gli interventi ed è stato palese come la mozione mancasse delle più elementari argomentazioni tese a giustificare l'approvazione". Così il segretario provinciale di Forza Italia Ragusa, Giancarlo Cugnata, a commento di quanto accaduto ieri sera in aula a Ispica. La mozione è stata respinta dopo i 9 voti a favore, ce ne sarebbero voluti 10, e i cinque contrari che sono stati conteggiati. "Dunque - continua Cugnata - Leontini resta in carica e da oggi saremo più determinati di prima nell'attuare tutte quelle iniziative che si rendono necessarie per fare in modo che a Ispica possano arrivare quelle risposte che l'intera collettività si attende. Mi farò carico, nel frattempo, e chiederò alla coalizione di centrodestra provinciale, di fare in modo che possa essere convocato un incontro in tempi brevissimi per rilanciare insieme il percorso politico".