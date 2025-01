Vittoria, fermato presunto omicida di Angelo Ventura: è Francesco Lo Monaco

La Procura della Repubblica di Ragusa ha disposto il fermo di Francesco Lo Monaco 43enne di Vittoria, pregiudicato, sorvegliato speciale. L’uomo è gravemente indiziato, allo stato degli atti ed in relazione alla presente fase processuale che non ha ancora consentito la piena instaurazione del contraddittorio con la difesa, dell’omicidio di Angelo Ventura, il 38enne, deceduto questa mattina all’ospedale di Vittoria, in seguito alle ferite riportate in seguito all’esplosione di un colpo di arma da fuoco che lo ha attinto nella zona dell’inguine.

La vittima, vittoriese, anch’egli pregiudicato, era giunto poco prima della mezzanotte di ieri 29/01/2025 al pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, dove è intervenuto il personale di polizia a seguito della segnalazione dei sanitari. Ventura che versava in gravi condizioni, a seguito di una ampia ferita causata da un colpo di arma da fuoco, è poi deceduto nella tarda mattinata odierna.

Le immediate indagini, coordinate da questa Procura della Repubblica ed eseguite dal Commissariato di P.S. di Vittoria e dalla Squadra Mobile di Ragusa, hanno consentito l’individuazione del presunto responsabile ed il rinvenimento del fucile cal. 12 con canne e calcio mozzati, utilizzato per compiere l’omicidio.

Tutte le ipotesi accusatorie saranno formalizzate davanti al G.I.P. in sede e dovranno trovare conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva.

Non si conosce ancora il movente del delitto.