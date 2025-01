Palermo, spaccio di cocaina e hashish Carabinieri effettuano 3 arresti

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, nell'ambito di servizi mirati alla prevenzione e contrasto del commercio di droga, hanno arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 27enne, un 31enne ed un 54enne.

Allo Zen 2, i Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri con l'ausilio dell'unità cinofila, hanno perquisito la casa di un 27enne di Palermo già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. La perquisizione ha permesso ai militari di rinvenire circa 50 grammi di hashish celata in parte nei pantaloni della compagna dell'indagato, all'interno del cesto della biancheria sporca e in parte negli stipetti della cucina. Oltre alla sostanza stupefacente, i militari hanno anche recuperato materiale per il taglio, la pesatura e il confezionamento delle dosi di stupefacente. Nel quartiere Borgo Vecchio, i militari del Nucleo Operativo Piazza Verdi, con l'ausilio del pastore tedesco Ron, hanno perquisito l'abitazione di un 31enne palermitano anch'egli noto alle forze di polizia. In questa attività è stata importantissima l'attenta e scrupolosa ricerca operata dai Carabinieri che hanno rinvenuto all'interno di una pochette ubicata in un cassetto della camera da letto gr. 4,30 di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 130,00 euro in contanti, sequestrati perché ritenuti provento dell'attività di spaccio. Dentro il cestino della spazzatura, è stato, infine, rinvenuto un involucro di carta con residui di sostanza stupefacente che potrebbe aver avvolto un panetto di hashish.

I Carabinieri della Stazione di Partinico, con il supporto del pastore tedesco Aron sempre del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un 54enne partinicese anch'egli sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Grazie al suo fiuto il cane ha segnalato nel vano sottotetto la presenza della sostanza stupefacente: oltre 80 grammi di marijuana, occultata nei fori di alcuni mattoni in cemento, già suddivisa in più di sessanta dosi da poco più di un grammo ciascuna, pronte per lo spaccio al dettaglio.