Inaugurato il nuovo Pronto soccorso del Policlinico di Messina

"Alla realizzazione e alle inaugurazioni di queste aree di emergenza, che mi stanno molto a cuore, si arriva soltanto con il lavoro.

Il problema è il dopo e cioè la gestione, l'efficienza e la risposta ai cittadini.

Momenti come questi sono belli e positivi, ma durante il mio mandato pretenderò che si dia continuità e che le nuove strutture sanitarie operino con efficienza per garantire ai cittadini il diritto ad essere assistiti in luoghi degni e con le dovute attenzioni e competenze".

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, questa mattina all'inaugurazione del nuovo pronto soccorso generale del Policlinico "Gaetano Martino" di Messina.

"Stiamo facendo di tutto - ha aggiunto Schifani in aula magna, dopo la visita ai reparti - per cambiare la sanità siciliana, nell'interesse dei cittadini. L'ho detto fin dal mio insediamento: le aree di emergenza rappresentano una presenza non soltanto sanitaria, ma anche sociale e affettiva nei confronti di chi sta male e si presenta alla struttura ospedaliera per essere curato. Abbiamo il dovere di fare in modo che chi si rivolge al sistema sanitario si senta accudito e non abbandonato".

"Dobbiamo avere la capacità di creare una rete territoriale che sia in grado di supportare tutti i bisogni sanitari della popolazione regionale. Catania è già avanti, adesso dobbiamo concentrarci su Palermo, perché i Policlinici devono essere il faro del sistema sanitario regionale", ha sottolineato l'assessore alla Salute Daniela Faraoni.