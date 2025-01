Pisa cinico vince a Palermo ( 1- 2) : per una notte è capolista in serie B

Il Palermo si inchina alla capolista Pisa, che capitalizza con grande cinismo due occasioni ed espugna lo stadio Barbera per 1-2. I nerazurri, allenati da Pippo Inzaghi, in attesa che il Sassuolo domani affronti la Juve Stabia, si gode il primato per una notte.

I rosanero e il loro allenatore Alessio Dionisi tornano sul banco degli imputati.

Concreti i nerazzurri, confusi e timidi i padroni di casa, che alla fine dei novanta minuti producono più occasioni, ma senza riuscire ad acciuffare nemmeno il pari.

La prima frazione di gioco per il Palermo è uno strazio. I rosanero sono piuttosto abulici e disorganizzati e si fanno male da soli. Al 12' regalando un rigore agli avversari, per un tocco di mano di Ranocchia. Un minuto dopo, dal dischetto, Rus segna lo 0-1 in favore dei toscani. Al 26' ancora autolesionismo rosanero: il giovane Desplanches, tornato titolare dopo due giornate, sulla pressione di Lind confeziona un pasticcio clamoroso, cicca il pallone e dà la possibilità a Lind di segnare a porta vuota. C'è una timida reazione prima dell'intervallo, che però si risolve soltanto in un fuorigioco di Brunori e in un colpo di testa di Magnani, l'ultimo arrivato, su corner di Ranocchia: la conclusione, però, non è nello specchio.

Dopo l'incubo della prima frazione di gioco, la ripresa inizia meglio. Il Pisa bada al sodo, con grande organizzazione difensiva, ma Brunori riesce a superare il "muro". Su assist di Segre, l'attaccante segna il suo terzo gol in campionato. Una rete convalidata dopo un conciliabolo post-Var della squadra arbitrale. Il gol rianima un po' i tifosi, meno la squadra. Sono poche le idee di gioco, qualche lancio lungo, qualche pallone perso. Nell'ultimo quarto d'ora il neo entrato Di Francesco prova a scompaginare un po' lo spartito della gara. Le Douaron ci prova in rovesciata, ma c'è qualche compagno in fuorigioco. A cinque minuti dalla fine il portiere del Pisa, Semper, dice no a una punizione di Ranocchia. Poco dopo Semper si ripete ancora, con un grande intervento che neutralizza una conclusione mancina di Le Douaron. Decima sconfitta in ventiquattro partite, numeri che non s'addicono a una formazione che aspira alla serie A.