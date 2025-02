Controlli sanitari, 5000 euro di multa a azienda alimentare di Lentini

Agenti della Polizia di Stato e personale dell’ASP hanno effettuato dei controlli amministrativi nei locali delle città di Lentini e Priolo Gargallo per verificare il rispetto delle norme igienico - sanitarie. A seguito dei controlli, a un’impresa alimentare di Lentini è stata elevata una sanzione amministrativa di € 5000 per carenze igienico sanitarie. Inoltre, due attività di Priolo Gargallo sono state sanzionate per carenze igienico sanitarie e il titolare di una delle due attività anche per la mancanza dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico. Le sanzioni amministrative a Priolo ammontano a 4000 euro.