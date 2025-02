Fece una rapina a Santa Croce Camerina: preso a Savona

È finito in manette l'autore di una rapina avvenuta a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, l'11 agosto del 2024. L'uomo, un 31enne residente a Genova, è stato arrestato la notte del 31 gennaio presso l'area di servizio "San Cristoforo Nord" ubicata in A10 nel Comune di Savona, da una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena, in vigilanza sulle tratte autostradali liguri. L'ordinanza è stata emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, a seguito delle indagini poste in essere dalla Squadra Mobile della Questura di Ragusa e coordinate dalla Procura suddetta. L'arrestato avrebbe strappato una collana d'oro ad un giovane mediante l'utilizzo di spray urticante, provocando lesioni a quattro persone.