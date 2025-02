Trentenne di Favignana aggredito in Spagna: è grave in ospedale

Un 30enne di Favignana, Salvatore Sinagra, è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Las Palmas, in Spagna, dopo essere stato aggredito, per motivi apparentemente banali, in un bar. L'Amministrazione Comunale e l'intera comunità di Favignana e delle Egadi si stringono attorno a Salvatore Sinagra. "Quanto accaduto è un fatto gravissimo - dice il sindaco Francesco Forgione -. Siamo vicini a Salvatore e alla sua famiglia in questo momento difficile. Chiediamo che tutte le Istituzioni preposte si attivino per fare piena luce sull'accaduto e individuare i responsabili".