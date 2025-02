Rapine in farmacie a Palermo, scattano due arresti della Polizia

La Polizia ha arrestato due palermitani, un 37enne, L.R.M., e un 42enne, M.M., ritenuti responsabili di rapine in farmacia nella zona della Stazione centrale di Palermo. Il primo, finito in carcere, è accusato di ben tre assalti in farmacia compiuti tra il 26 settembre e il 17 ottobre del 2023.

Nel corso dell'ultima rapina, risulterebbe che abbia partecipato, con funzioni di "palo" anche M.M., ora ai domiciliari.

Le farmacie prese di mira si trovano in corso Tukory e via Roma e, complessivamente, il bottino ammonta a circa 700 euro.

Ai due, i poliziotti sono risaliti attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere delle farmacie e di quelle dislocate nel quartiere.