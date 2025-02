Serra artigianale scoperta a Catania, pianta di 'fumo' in camera da letto

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 53 anni, incensurato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nell’ambito delle costanti attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di droga in città, gli agenti della squadra volanti insieme ai poliziotti della squadra cinofili della Questura di Catania hanno effettuato un controllo in un’abitazione di via San Giuseppe alla Rena. L’infallibile fiuto dei cani antidroga “Maui” e “Ares” ha subito segnalato la presenza di sostanza stupefacente nei pressi della casa del 53enne. Per questa ragione, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione completa dell’abitazione. Una volta dentro, gli agenti hanno controllato le diverse stanze dell’appartamento, trovando in un soppalco realizzato nella camera da letto una vera e propria serra artigianale con una pianta di marijuana dell’altezza di circa 60 cm, nonché ulteriori 17 grammi di marijuana contenuti in un barattolo di vetro, pronti per essere suddivisi in dosi da mettere in commercio. Oltre alla droga, i poliziotti della Questura hanno rinvenuto e sequestrato vario materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato arrestato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, mentre la droga è stata sequestrata per la successiva distruzione su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.