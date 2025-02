Mozione Pd a Ragusa a sostegno del turismo: "Ridurre Imu e Tari"

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Ragusa, col capogruppo Peppe Calabrese e i membri Mario Chiavola e Giuseppe Podimani, ha presentato una mozione a sostegno del settore alberghiero della città, gravemente colpito dalla crisi economica.

La mozione chiede all'amministrazione di intervenire con misure concrete per alleggerire la pressione fiscale sulle strutture ricettive, considerate un pilastro fondamentale dell'economia locale e del turismo in crescita.

In particolare, il PD propone di ridurre al minimo l'aliquota IMU consentita dalla legge e di abbassare in modo sostanziale la percentuale TARI sugli immobili di categoria D2 (alberghi). Inoltre, si chiede di concedere la massima dilazione possibile sui pagamenti arretrati, per aiutare le imprese in difficoltà a superare questo momento critico.

"Gli alberghi sono l'ossatura del nostro circuito turistico e danno lavoro a centinaia di persone", dichiara Calabrese. "Non possiamo permettere che la crisi e la pressione fiscale elevata mettano a rischio questo settore vitale per la nostra città".

Il capogruppo del PD ha sottolineato come gli albergatori subiscano la concorrenza di B&B, case vacanze e affittacamere, spesso non soggetti alle stesse regole e costi delle strutture alberghiere. "È necessario un intervento urgente per ristabilire un equilibrio e garantire una sana competizione", aggiunge.

La mozione del PD si inserisce in un confronto già avviato tra l'amministrazione, gli imprenditori del settore e le associazioni di categoria, durante il quale si è discusso di rateizzazione degli arretrati e di possibili riduzioni di aliquote e esenzioni per gli immobili D2.

"Ci auguriamo che il consiglio comunale approvi questa mozione all'unanimità", conclude Calabrese. "È un atto di responsabilità nei confronti di un settore che contribuisce in modo significativo al PIL della nostra città e che merita tutto il nostro sostegno"