Luca Cannata (Fdi): "Garantiamo il futuro del Petrolchimico di Siracusa"

"Entro i primi 10 giorni di febbraio il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontrerà le aziende della zona industriale di Siracusa, continuando in un ciclo di confronti operativi a Roma. L'obiettivo è studiare soluzioni concrete e definire i temi strategici per garantire la salvaguardia del polo petrolchimico, asset fondamentale per l'economia locale e nazionale". Lo annuncia il deputato nazionale di Fratelli d'Italia Luca Cannata, a margine della direzione nazionale del partito svoltasi oggi a Roma.

Un'iniziativa che si inserisce nel solco dell'attenzione costante che il Governo Meloni ha già dimostrato verso il comparto industriale siracusano, con interventi che hanno avuto un impatto diretto sulla stabilità delle aziende e sulla tutela dei lavoratori. Dall'attivazione della Golden Power su Isab, che ha consentito di salvaguardare la continuità produttiva e occupazionale, fino alle interlocuzioni per la riconversione e il rilancio di Eni Versalis, senza dimenticare la questione dell'Ias, per la quale si è lavorato per sbloccare una situazione che si trascinava da anni.

"Oggi continuiamo - prosegue Cannata - per garantire continuità e futuro della nostra industria, che tenga conto delle esigenze delle aziende ma anche della transizione energetica e della competitività del settore. Con il nostro Governo Meloni abbiamo già dimostrato con i fatti di essere presenti e di risolvere le difficoltà del territorio. Gli ulteriori incontri con il ministro Urso rappresentano un passo decisivo in questa direzione, per dare certezze agli imprenditori, ai lavoratori e all'intero indotto". Un'azione concreta che mira a garantire un futuro sostenibile al polo petrolchimico siracusano, attraverso il dialogo con le aziende e il coinvolgimento delle parti sociali e produttive. "Siamo al lavoro - conclude Cannata - per costruire risposte fattive e durature. Il nostro obiettivo è chiaro:

proteggere il tessuto industriale, salvaguardare l'occupazione e rilanciare la zona industriale di Siracusa come motore produttivo del Paese".