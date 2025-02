Vittoria, spaccio di droga in monopattino: arrestato dalla Polizia un 25enne

La Polizia di Vittoria, nell’ambito di attività a contrasto del fenomeno relativo alle “piazze di spaccio”, presenti in alcune zone della città ha scoperto che un giovane aveva intrapreso da diverso tempo una fiorente attività di spaccio di cocaina, che cedeva in una via centrale della città. Accertata la cessione di stupefacente, attraverso un servizio di appostamento, gli Agenti del Commissariato di Vittoria hanno arrestato il giovane pusher italiano di 25 anni trovato in possesso di 26 involucri termosaldati contenti cocaina.

Lo stupefacente era pronto per essere ceduto. La droga era stata opportunamente occultata accanto a un monopattino, in uso al giovane e utilizzato dallo stesso per agevolare la sua fuga in vista di eventuali controlli da parte degli Agenti della Polizia di Stato.

Nel corso della perquisizione personale e successivamente presso la propria abitazione gli Agenti di Polizia hanno rinvenuto e sequestrato un totale di altri 28 involucri in cellophane termosaldati contenenti anch’essi presumibile cocaina per un peso complessivo di 14 grammi, dei ritagli di cellophane per il confezionamento della sostanza stupefacente, un coltellino multiuso e la somma di 465 euro suddivisi in banconote di vario taglio che il giovane pusher spontaneamente ha dichiarato essere il provento dell’attività di spaccio.