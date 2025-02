Siracusa, 3 punti d'obbligo col Pompei ma la testa è già a Reggio Calabria

Domani ( inizio ore 14.30 ) al “De Simone “ Siracusa -Pompei, incontro della 22 giornata del girone I di serie D. L’undici di mister Marco Turati, attuale capolista con 48 punti, incontrerà il Pompei,( 21 punti ) reduce dalla sconfitta interna di domenica scorsa, contro la Vibonese. Per gli azzurri, la notizia positiva e’ il recupero di Acquadro e Palermo, rispettivamente reduci da infortuni. Partita sulla carta,con un netto divario tecnico fra le due formazioni, dove tecnicamente dovrebbero avere la meglio i siracusani. Nel frattempo, la Reggina diretta inseguitrice del Siracusa, sarà ospite dell’Acireale.Domenica, quindi obbiettivo importante dei 3 punti, per affrontare con più vigore, la trasferta prossima proprio contro la diretta competitor per la serie C , in terra calabra.

S.M.

(Nella foto di Valentino Cilmi, in maglia verde due rientranti: Acquaro e Palermo)