Il redivivo Trapani cala il poker al Potenza: Anatriello firma una tripletta

Non poteva esserci miglior debutto per Torrente sulla panchina del Trapani. I granata si lasciano alle spalle, contestazioni e polemiche e calano il poker al Potenza. E c'è di più. Perchè Gennaro Anatriello firma una tripletta per il Trapani.

I padroni di casa passano dopo appena 6 minuti di gioco. Anatriello dalla distanza, su assist di Piovanello, insacca alle spalle di Alastra. Tre minuti dopo ed il Potenza pareggia per una ingeuità della fifesa locale. Ma al 12' i granata sono di nuovo in vantaggio. Ci pensa lo scatenato Anatriello a colpire e finalizzare di testa. Il bomber si ripete al 40' fissando il risultato sul 3 a 1. I padroni di casa chiudono in vantaggio il primo parziale. Nella ripresa il Trapani amministra bene il vantaggio, ma ha ancora la forza di andare a besaglio. Ci pensa Ongaro a firmare il poker all'82'. Anche sul 4 a 1 il Potenza non si arrende. Riesce a realizzare il secondo gol all'89' con Petrungaro. Il tempo è già finito.