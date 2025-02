Il Messina batte il Latina in rimonta: 3 punti d'oro per la corsa alla salvezza

Il Messina vince la sua quinta partita della stagione. Lo fa al 'Franco Scoglio' battendo per 2 a 1 il Latina in rimonta, diretta concorrenteb alla corsa salvezza.

Ospiti in vantaggio grazie al rigore (fallo in area di Ingrosso su Saccani) trasformato da Petterman. Al 20' Ekuban si invola in contropiede, rasoterra dal limite bloccato in tuffo da Krapikas. Gol annullato a Luciani per fuorigioco. Stessa sorte tocca poi a Crimi, a segno di testa, ma in questo caso i dubbi sulla segnalazione dell'assistente sono maggiori. Penalty pure per i padroni di casa al 40', fischiato dall'arbitro per l'intervento da dietro di Crescenzi su Luciani, che stava per concludere. Lo stesso attaccante va sul dischetto e spiazza il portiere.

Mister Banchieri opera due cambi durante l'intervallo. Entrano Gyamfi e Costantino per Lia e Petrucci. Primi minuti equilibrati con poche emozioni, se si eccettua un disimpegno errato di Krapikas, che mette i brividi ai compagni. Al 14' Ekuban calcia incredibilmente alto su assist del solito Petermann, sprecando, così, un jolly. Al contrario, il Messina opera il sorpasso al 28', quando il cross del neo entrato De Sena viene finalizzato in rete dalla "zampata" di Garofalo. Nei restanti minuti, il Latina attacca alla ricerca del pareggio. Ma la gara premia un Messina in ripartenza.