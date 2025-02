Pallanuoto donne, Orizzonte Catania sbanca in Calabria: 22-4 con il Cosenza

Affermazione in scioltezza per l'Ekipe Orizzonte in casa del Cosenza Pallanuoto. Le catanesi hanno infatti conquistato il match per 22-4 sul campo delle calabresi nell'undicesimo turno di serie A1 femminile di pallanuoto.

Risultato mai in discussione per le rossazzurre, la cui netta vittoria è maturata in fretta, vincendo per 7-1 sia il primo che il secondo tempo.

Terza e quarta frazione ancora a favore della squadra allenata da Martina Miceli, entrambe con il punteggio di 4-1.

"La partita è andata bene - ha detto Chiara Tabani, top scorer del match con sei reti - ma noi affrontiamo ogni match al massimo e anche oggi avevamo l'obiettivo di non risparmiarci, giocando unite, e lo abbiamo fatto. Se segno, lo devo al grande lavoro delle mie compagne di squadra ed è bello quando riusciamo a essere un'unica cosa. Veniamo dalla qualificazione ai quarti di Champions League e questo significa aver raggiunto un grandissimo obiettivo, ma continueremo a dare il massimo per andare avanti in Europa".