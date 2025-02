Bloccati ad Acireale 3 rapinatori seriali: a incastrarli le telecamere

Su disposizione di questa Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato del Commissariato di Acireale ed i Carabinieri della Compagnia di Acireale, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di Gaetano Lizzio, 29 anni, Cristian Arcidiacono di 26 e Silvio Battiato, 32 anni.

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal GIP, alla luce degli elementi attualmente disponibili e considerando la fase processuale preliminare che non ha ancora permesso l’instaurazione del contradditorio davanti al giudice, si attribuisce agli indagati – fermo restando la loro presunzione di innocenza valevole fino a condanna definitiva – , la commissione in concorso, dei reati di rapina aggravata , di furto ,di utilizzo indebito di carte o bancomat e porto d’armi o oggetti atti a offendere posti in essere ad Acireale nel corso dei mesi di ottobre e novembre del decorso anno.

In particolare, l’attività investigativa posta in essere dai militari dell’Arma, fondata sull’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi in cui si sono verificati gli eventi criminosi e sulla loro successiva analisi , ha permesso di raccogliere elementi indiziari idonei ad individuare nella persona di Arcidiacono ed in quella di Lizzio come coloro che avrebbero realizzato , in un arco temporale compreso tra il 19 ottobre ed il 6 novembre 2024, quattro furti : di cui il primo , presso un hotel di Capo Mulini , con sottrazione dalla reception, di denaro in contante dalla cassa ; un altro ancora , in danno di una gastronomia del centro storico di Acireale , con impossessamento, dopo lo scasso di una porta secondaria di accesso, della somma presente nel registratore di cassa, di un'affettatrice, un tritacarne e di alimenti vari; il terzo, avvenuto nei primi giorni di novembre, commesso in danno del personale in servizio presso un grande supermercato di Acireale, con sottrazione , all’interno degli spogliatoi , degli effetti personali dei lavoratori e di una carta bancomat, poi utilizzata per l’acquisto di alcolici e superalcolici in alcuni esercizi della zona; l’ultimo , infine , commesso il 6 novembre, in danno di un istituto scolastico ,articolatosi con lo scasso di distributori automatici e la sottrazione di cinque PC .

L’attività d’indagine svolta dal Commissariato P.S. di Acireale, parimenti fondata sull’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi in cui si sono verificati gli eventi criminosi e sulla loro successiva analisi , nonché sulle dichiarazioni delle parti offese , ha, al contempo , permesso di individuare sempre in Arcidiacono e Lizzio, coloro che avrebbero posto in essere una rapina e nei medesimi in concorso con Battiato come coloro che avrebbero posto in essere una tentata rapina.

Fatti delittuosi entrambi perpetrati in orario notturno, nei pressi del parcheggio Cappuccini di Acireale, il primo avvenuto il 19 ottobre, intorno alle 5 di mattina e realizzato brandendo una bottiglia di vetro e concluso con l’impossessamento di un marsupio e di un portafoglio; il secondo avvenuto il 30 ottobre , intorno alle ore 1,30, in danno di un uomo e non perfezionato , nonostante l’uso di un coltello a scopo intimidatorio , per la pronta reazione della vittima .

La misura è stata eseguita congiuntamente dai Carabinieri e dalla Polizia , provvedendo nei confronti di Lizzio , già ristretto in carcere per altra causa , alla notifica del nuovo provvedimento custodiale e nei confronti degli altri due , con la loro traduzione , ultimati gli adempimenti di rito, presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.