Corso di politica della Dc a Ribera, esclusi i deputati Di Paola e La Vardera

Il leader del M5s in Sicilia Nuccio Di Paola e il deputato regionale Ismaele La Vardera non andranno a Ribera per tenere la loro lezione al corso di formazione politica organizzato dalla Dc.

Non per loro scelta, però.

A bloccarne la partecipazione, dopo avere ricevuto l'invito come altri politici dell'opposizione, è Carmelo Pace, ideatore del corso e capogruppo democristiano all'Ars.

"Ad ogni invitato ho chiesto di parlare della politica dal proprio punto di vista, della propria esperienza partitica, delle diversità. Nessuno mi ha chiesto né tantomeno è stato da me autorizzato a offendere gli avversari, tantomeno nessuno è stato e sarà autorizzato ad offendere il mio leader Toto' Cuffaro", scrive su Fb Pace. Sono state indigeste tra i dirigenti Dc le parole usate da Di Paola e La Vardera per spiegare il motivo per cui avevano accettato l'invito in casa del "nemico politico". Per Pace "i miei amici e colleghi Di Paola e La Vardera "probabilmente perché criticati dalla stampa stanno reagendo alle critiche, a mio avviso, in maniera eccessivamente cruenta nei confronti di Cuffaro, quasi a giustificarsi".

"Chiedo scusa io a Cuffaro e agli iscritti del mio partito per il linciaggio subito. E' stato un mio errore - afferma il capogruppo della Dc - Chiedo scusa pure ad Ismaele e Nuccio se sono stato causa di attacchi nei loro confronti, non era nelle mie intenzioni. A tutto però c'è un rimedio. Nel corso di formazione politica ognuno potrà esprimersi liberamente ma nel rispetto della dignità degli altri.

Saremo felici di ascoltare le dottrine politiche diverse e distanti dalla Democrazia Cristiana. Le offese francamente no.

Ne' per Cuffaro, ne' per altri. Chiederò personalmente a Di Paola e a La Vardera di evitare di partecipare. Il confronto è il sale della politica, il linciaggio mediatico - per un mio personale errore - invece no".

L'intervento di Di Paola era in programma il 23 maggio, giorno della commemorazione di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti di scorta assassinati a Capaci; quello di La Vardera il 5 settembre.