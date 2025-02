Catania, evade dai domiciliari e passeggia in riva al mare: arrestato

Una passeggiata in riva al mare, un telo da spiaggia e un paio di sandali. Peccato che per lui quella giornata di sole avrebbe dovuto trascorrerla tra le mura di casa. I Carabinieri hanno arrestato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un 74enne catanese per evasione dagli arresti domiciliari, sorpreso mentre si godeva l’aria aperta nei pressi del litorale cittadino.

I militari del Nucleo Radiomobile, mentre transitavano da San Giovanni Li Cuti, hanno notato in lontananza, che camminava sulla battigia della spiaggia, un uomo che somigliava a una persona a loro già nota per pregresse vicende giudiziarie e che sapevano essere agli arresti domiciliari. Insospettiti, si sono avvicinati per identificarlo e, una volta riconosciutolo, hanno voluto verificare se la misura restrittiva a suo carico fosse ancora in vigore. Tramite la Centrale Operativa del Comando Provinciale, hanno ottenuto conferma che l’uomo risultava tuttora sottoposto agli arresti domiciliari, con l’unica autorizzazione a uscire esclusivamente per fare la spesa.

Alla richiesta di chiarimenti, l’anziano ha candidamente dichiarato di essere uscito per acquistare qualcosa da mangiare. Tuttavia, l’ispezione della borsa che portava con sé ha smentito la sua versione, in effetti, al suo interno non vi era alcuna traccia di alimenti, ma solo un telo mare e un paio di sandali, accessori più adatti a una giornata di relax.

L’uomo, infatti, sembrava aver approfittato della splendida giornata di sole che illuminava Catania, piuttosto che essersi allontanato per una reale necessità.

Gli accertamenti successivi hanno confermato che si trovava in regime di arresti domiciliari, misura già più volte ribadita dall’Autorità Giudiziaria a seguito di precedenti episodi di evasione. Questa nuova violazione, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, ne ha comportato l’arresto e la messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato il provvedimento disponendo per lui il ripristino degli arresti domiciliari, questa volta, però, con controllo tramite braccialetto elettronico.