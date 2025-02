Migranti, Appendino (M5s): "Gestione Meloni basata su ricatti torturatore"

"Siamo di fronte a una Presidente del Consiglio e a un governo con le spalle al muro. Hanno mentito per nascondere quello che adesso stanno ammettendo dopo la nostra pressione:

hanno liberato e rimandato in patria su un volo di Stato a spese nostre un criminale che ha torturato e ucciso persone per precisa volontà politica. Giorgia Meloni ammetta che ha fatto un patto ed è sotto ricatto di uno stupratore di bambini: io l'ho sentita per anni parlare di blocco navale, poi del fantomatico Piano Mattei poi buttare via un miliardo di euro per i centri in Albania. Ma se le sue politiche migratorie, che non stanno funzionando perché a gennaio abbiamo avuto più di 3.000 arrivi, sono in mano a un ricatto con un criminale io sono molto preoccupata. C'è un tema di sicurezza perché evidentemente sono molto deboli come politiche e soprattutto non è quello che ci ha raccontato per anni". E' quanto ha dichiarato la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino, intervistata da Maria Latella alla trasmissione Il caffè della domenica di Radio24.