'Siracusa che non funziona', una piattaforma del Comitato Ortigia

Il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente ha presentato la piattaforma 96100Lab, un'iniziativa di Michele Mangiafico che si inserisce in un percorso più ampio di cittadinanza attiva già avviato anche a Palermo e Catania. Questa piattaforma rappresenta un'opportunità concreta per i cittadini di Siracusa di segnalare in modo strutturato disagi, carenze e criticità che impattano sulla qualità della vita quotidiana.

96100Lab nasce come uno strumento a disposizione dei cittadini per documentare con precisione problematiche come la gestione inefficiente dei rifiuti, la presenza di buche pericolose sulle strade, l'occupazione irregolare di suolo pubblico e altre situazioni di degrado urbano. Grazie alla possibilità di allegare fotografie e video alle segnalazioni, sarà possibile creare un database utile per monitorare le criticità nel tempo e sollecitare interventi da parte delle istituzioni.

Questa iniziativa non vuole essere soltanto un mezzo di denuncia, ma anche un'opportunità di collaborazione con l'amministrazione comunale. Il Comune potrebbe infatti adottare la piattaforma come strumento per individuare rapidamente le criticità sul territorio, intervenire con maggiore tempestività e verificare nel tempo se i problemi segnalati siano stati effettivamente risolti.

L'incontro di ieri ha rappresentato un primo passo verso una partecipazione più attiva della cittadinanza nella gestione della città. Sono già stati proposti alcuni miglioramenti alla piattaforma, che sarà perfezionata per renderla ancora più efficace e funzionale. Il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente continuerà a monitorare l'andamento delle segnalazioni e a promuovere strumenti concreti per dare voce ai cittadini e migliorare la qualità della vita a Siracusa.

La piattaforma è accessibile online all’indirizzo www.96100lab.it, dove i cittadini possono iniziare subito a segnalare i problemi riscontrati nel territorio.