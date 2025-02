Russotto è sempre più uomo squadra, il Siracusa vince facile con il Pompei (FOTO)

Secco 2-0 del Siracusa in casa, contro un modesto Pompei. Parte subito forte l’undici di Turati, ben disposto in campo con il rientro di Marco Palermo . Proprio quest’ultimo, sblocca all’8’ in una concitata mischia in area piccola il risultato, con un tocco diretto in porta che nella può fare il portiere D’Agostino. I campani recriminano il fuori-gioco, ma le immagini in bassa frequenza, rilevano la corretta posizione dei giocatori e quindi rete regolare. Il Pompei, per tutto il primo tempo, produce ben poco, e l’esperto centrocampo azzurro, argina facilmente le giocate della formazione ospite. Il solito Russotto, sempre più playmaker della squadra siracusana, dispensa tocchi sublimi e geometrie perfette per Maggio che in diverse occasioni non riesce a concretizzare. La squadra campana raramente impensierisce la retroguardia del Siracusa, che nella ripresa al 54’ raddoppia proprio con Andrea Russotto, sempre più uomo squadra. Partita che dopo il 2-0 l’undici di Marco Turati, gestisce e amministra con i suoi palleggiatori e con qualche cambio. Da rilevare quasi allo scadere, un tiro-cross molto insidioso di Russotto che colpisce il palo, negando la doppietta al giocatore azzurro. Pratica quindi chiusa del Siracusa, con il minimo sforzo e già il pensiero va allo scontro diretto di domenica prossima contro la Reggina, che quest’oggi ha espugnato con facilità il campo dell’Acireale .

S.M.

(fotoservizio di Valentino Cilmi)