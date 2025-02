Il diluvio flagella il Messinese, automobilista salvato da sindaco e assessore a Furci Siculo

AFurci Siculo, nella zona jonica del messinese, il sindaco Matteo Francilia e l'assessore Agatino Pistone, hanno salvato un automobilista rimasto intrappolato nella sua vettura in un sottopasso allagato, lungo il tratto che collega la statale 14 con le frazioni Grotte e Calcare, costeggiando il torrente Savoca, straripato.

L'uomo è stato portato nella sua abitazione dai vigili urbani che nel frattempo hanno chiuso l'arteria al traffico per motivi di sicurezza.

Il villaggio di Zafferia, a Messina, è invaso da fango e detriti trascinati dal torrente Zafferia, che è straripato per il temporale che imperversa nella zona. Le strade sono trasformate in fiumi, gli abitanti sono intrappolati nelle abitazioni. I soccorritori dei vigili del fuoco sono in azione, il torrente in piena trascina le auto, alcuni automobilisti sono bloccati.

(foto Gazzetta jonica)