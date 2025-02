Pippo Gennuso (FI): "Non escludo una mia candidatura a sindaco di Rosolini"

Tira un'aria di grande ottimismo a Rosolini nello schieramento di Centro sinistra dopo la recente elezione di Piergiorgio Gerratana a segretario provinciale del Pd. Alle prossime amministrative potrebbe prefigurarsi uno scontro tra titani. E' dell'ultimora la notizia che l'ex deputato per quattro legislature all'Ars, Pippo Gennuso, potrebbe essere della partita, qualora ci fosse un concorrente 'pesante' in casa del Centro sinistra.

"Io candidato a sindaco di Rosolini? Non lo escludo - dice Pippo Gennuso - Dipende anche con chi dovrei confrontarmi. Il Centro destra non può lasciare la città nelle mani della Sinistra, responsabile di tanti disastri a Rosolini. Non ultimo il dissesto finanziario. Potrei decidere di chiudere la mia carriera politica aiutando la mia città ad uscire dalla crisi finanziaria e sociale. Lo meritano i miei concittadini che in passato mi hanno sostenuto anche contro i 'poteri forti'. Vedremo come la situazione si evolve, ma non escludo la mia candidatura a sindaco. Siamo in condizione di dimostrare che Forza Italia è forte ed anche strutturata a livello locale. Questo mi invoglia a scendere in campo contro qualsiasi avversario".