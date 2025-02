Acate accoglie le reliquie di Santa Bernadette nel giorno dedicato a San Biagio

Giornata speciale per la comunità parrocchiale di Acate lunedì 3 febbraio. Nel giorno dedicato tradizionalmente ai festeggiamenti religiosi (quelli esterni la seconda domenica di ottobre) in onore del patrono San Biagio, accoglierà le reliquie di Santa Bernadette Souibirous nell’ambito della peregrinatio nei comuni della Diocesi di Ragusa. L’arrivo dei resti mortali della fanciulla, nota per le apparizioni mariane alle quali riferì di aver assistito in una grotta del suo paese natale (grotta di Massabielle) e salita agli onori degli altari con papa Pio XI nel 1933, è previsto per le ore 18 nella Chiesa Madre. Subito dopo avrà inizio la solenne concelebrazione, presieduta dal parroco Mario Cascone e alla presenza delle Autorità cittadine. Durante la Santa Messa il si svolgerà il rito della benedizione della gola, infatti al patrono acatese morto per decapitazione sono stati attribuiti diversi miracoli, tra cui il salvataggio di un bambino che stava soffocando dopo aver ingerito una lisca di pesca.

(Nella foto il miracolo di San Biagio nella tela del pittore di Vittoria Giuseppe Mazzone, posta sull’altare maggiore della chiesa Madre).