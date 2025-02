Riscatto della Volley Modica: battuto in 3 set il Campobasso

Volley Modica 3

Energy Time Campobasso 0

Parziali: 25/13, 25/22, 25/16

Volley Modica: Barretta 13, Capelli, Putini, Chillemi 13, Cipolloni Save, Tomasi, Buzzi 8, Matani 4, Padura Diaz 21, Nastasi (L1), n.e. Raso, Pappalardo (L2), Italia, Bartoli. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Energy Time Campobasso: Fabi 2, Margutti 5, Del Fra, Diana, Orazi 4, Diaferia, Rescignano, Gatto 5, De Jong 2, Morelli 15, Calitri (L). all. Peppe Bua; Ass. Francesco Scocchera.

Arbitri: Alessio Lambertini di Parma e Massimo Ancona di Bologna.

Successo voluto, cercato e meritato della Volley Modica che al “PalaRizza” non lascia scampo al fanalino di coda Energy Time Campobasso. I “Galletti” del coach hanno impiegato 77' per imporsi in tre set e riprendere la risalita in classifica dopo due sconfitte consecutive. I biancoazzurri,così come chiesto da coach Enzo Distefano (nella foto) hanno avuto un buon approccio alla gara e questo si è rivelato fondamentale per il successo.