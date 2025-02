Calcio, Modica - Misterbianco 4 a 0: doppietta di Handzic

Buona prova per il Modica Calcio che doveva obbligatoriamente vincere e ha mantenuto le aspettative dimostrando di avere una rosa ampia e di alto livello. Idoyaga e compagni iniziano la gara a ritmi lenti, mettendo in campo una prova più convincente nella ripresa, quando dilagano e mostrano la propria forza con carattere. L'avversario di turno, il Misterbianco, fanalino di coda, ha potuto opporre ben poco: troppa la differenza in termini di gioco e di tecnica.

I gol: alla fine del primo tempo arriva il pallone che sblocca la sfida, pallone messo in mezzo con Montanaro che prova un tiro ribattuto, il pallone viaggia nell’area di rigore e trova la zampata di Handzic che porta i suoi avanti pochi secondi prima del triplice fischio. Ad apertura di ripresa, Handzic si fa trovare pronto su una ribattuta e raddoppia per i rossoblu con una doppietta personale. Al 26’ Idoyaga entra in area e viene abbattuto, il rigore concesso dal direttore di gara viene trasformato dallo stesso argentino. Al 30’ ancora rigore per il Modica con Kondila che salta il diretto marcatore che lo abbatte, questa volta dal dischetto si presenta Montanaro e si regala la gioia del gol. La settimana prossima partita insidiosa per il Modica sul campo dell'Atletico Catania degli ex rossoblù Randis e Maimone.

MODICA CALCIO - MISTERBIANCO 4-0

Modica Calcio: Pontet, Triolo, Rossi, Francofonte (23’ st Kondila), Incatasciato, Mallia (37’ st Denaro), Neto (27’ st Arquin), Cacciola (39’ st Messina), Handzic, Idoyaga, Montanaro (34’ st Alecci). Panchina: La Licata, Alecci, Schembari, Messina, Fragapane, Kondila, Cappello, Denaro, Arquin. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Misterbianco: Biondi C., Trombetta, Mazzeo, Giuffrida (25’ st Toro A.), Toro G., Valenti, Caruso (34’ st Scardaci), Orofino, Corsaro (8’ st Privitera), Biondi D. (36’ st Danese), Rapisarda. Panchina: Ingaglio, Pennisi, Scardaci, Tucci, Toro A., Privitera, Danese. Allenatore: Gennaro Coriolano.

Marcatore: 45’ pt Handzic (Mo), 2’ st Handzic (Mo), 26’ st Idoyaga rig. (Mo), 30’ st Montanara rig. (Mo)

Ammoniti: Biondi C., Valenti, Giuffrida (Mi)