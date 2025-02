Primo Comitato elettorale a Solarino, Germano sberleffa gli avversari (VIDEO)

E' stato inaugurato ieri pomeriggio il primo Comitato elettorale a Solarino in vista delle prossime elezioni amministrative di maggio. A farlo è stato il primo cittadino uscente, Peppe Germano, che ha 'tagliato il nastro' nei locali di via Cavour, luogo che sarà un punto di riferimento dei solarinesi vicini a 'La svolta Buona'. Germano per motivi di spazi, ha parlato alla città dall'esterno dei locali. Una stoccata ai suoi avversari l'ha lanciata. "Prima mi hanno sfiduciato - ha detto - adesso girano per le case per cercare un candidato a sindaco. Siamo di fronte ad un'armata Brancaleone".