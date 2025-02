Giovane di Favignana aggredito alle Canarie, il padre: "forza vita mia"

"Forza vita mia" lo scrive in un messaggio sui social Andrea, papà di Salvatore Sinagra, il 30enne favignanese che si trova in coma all'Ospedale di Las Palmas, in Spagna, a seguito di una violenta aggressione subita. Calci, pugni e forse sarebbe stato utilizzato un tirapugni o una spranga, che hanno causato al giovane un grave trauma cranico. Secondo quanto emerso in queste ore, pare che l'aggressione a Sinagra sia scaturita all'esterno di un bar di Lanzarote, nelle Isole Canarie, a seguito di un banale diverbio, mentre era con alcuni amici. Una telecamera esterna avrebbe ripreso l'accaduto. Le indagini sono attualmente in corso. La Guardia Civile, intanto, ha fermato un uomo perché sospettato di essere il presunto autore dell'aggressione. Non sono state rese note al momento le generalità del sospettato. Tanti in queste ore esprimono supporto e vicinanza al papà di Salvatore tramite i social. "Forza Andrea", si legge in alcuni messaggi sui social. "Siamo tutti con voi" scrive qualcun altro.