Incendio in un biscottificio a Palermo: si tratta di un cortocircuito

Un incendio è divampato la scorsa sera in un biscottificio in via Giovan Battista Vaccarini nella zona di via Sampolo a Palermo. Il locale era chiuso e le fiamme, secondo una prima ricognizione dei vigili del fuoco, sarebbero state innescate da un corto circuito. L'incendio ha danneggiato l'esercizio commerciale. Sono stati i residenti vedendo il fumo uscire dal locale a dare l'allarme. Le fiamme sono state spente dalle squadre antincendio del comando provinciale. A maggio dello scorso anno nello stesso esercizio commerciale era divampato un altro incendio. Allora fu evacuato un palazzo.(ANSA).2025-02-03 12:08RY93-