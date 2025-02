Isole ecologiche a Siracusa, la presentazione il 5 febbraio

Le nove nuove isole ecologiche, installate in questi giorni in diversi punti di Siracusa, saranno presentate ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì 5 febbraio alle 10 nell’area comunale di via Elorina che ospita i settori Mobilità e Protezione civile. Nell’occasione sarà mostrata l’operativa delle strutture che proprio mercoledì entreranno in funzione e che consentiranno di potenziare e migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani assicurando ai cittadini i vantaggi e la scontistica sulla Tari. Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Fancesco Italia e l’assessore all’Igiene urbana Salvatore Cavarra.