Controlli a Pachino e Rosolini, denunciati sei stranieri irregolari

Nell’ambito di un vasto servizio di controllo del territorio, finalizzato ad innalzare il livello di sicurezza percepita dai residenti delle città di Pachino e Rosolini e a verificare la regolarità sul territorio nazionale dei cittadini extracomunitari presenti nella zona, agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Pachino, e personale del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, hanno denunciato sei cittadini tunisini per soggiorno irregolare nel territorio nazionale e due di questi anche per possesso di coltelli. L’attività di controllo, nata dalle determinazioni raggiunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto e pianificata dal Questore, è stata eseguita con la predisposizione di posti di controllo nelle zone nevralgiche dei centri cittadini e nelle periferie e, nei giorni scorsi, ha consentito di identificare 170 persone, di controllare 97 veicoli e di effettuare alcune perquisizioni personali, verificando al contempo la posizione sul territorio nazionale di alcuni cittadini stranieri. Tre di questi, di nazionalità tunisina, irregolari nel territorio nazionale, saranno espulsi con provvedimento del Prefetto e, per tale motivo, accompagnati nei centri dell’isola per il conseguente rimpatrio. Due di questi, trovati in possesso di coltelli, sono stati denunciati anche per questo reato. Altri tre tunisini, che non esibivano il permesso di soggiorno, sono stati anch’essi denunciati per la violazione delle leggi sull’immigrazione. I sei stranieri sono stati sorpresi dagli agenti incaricati di operare i controlli a bivaccare nel centro cittadino e ad aggirarsi senza una meta precisa nei pressi delle zone commerciali di Rosolini e Pachino.