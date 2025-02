Furto nella notte tra sabato e domenica ai danni del negozio "Compro oro" di via Sacro Cuore. I ladri hanno forzato la saracinesca e la vetrina dell'esercizio commerciale portando via oggetti in oro e altri oggetti di valore. Prima di entrare in azione hanno manomesso le telecamere di video sorveglianza. Ingenti i danni. In corso indagini da parte delle forze dell'ordine.