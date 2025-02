Pallamano, il derby ai gialloverdi dello Scicli Social Club

SCICLI SOCIAL CLUB – SCICLI SPORT CLUB 33-18 (pt 17-7).

SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti, Vaccaro (1), Ballaera (1), Ficili (4), Delitala (4), Carbone (6), Ciavorella (5), Drago (2), Nakoue (2), Causarano, Martino (4), Costa (3), Sammito (1), Iacono, Morelli, Nigro. Allenatore: Luca Ammatuna.

SCICLI SPORT CLUB: Carbone, Parisi Assenza E., Parisi Assenza A. (4), Frasca, Sigona (1), Buffolino (5), Stracquadanio, Di Tommasi, Cannizzaro, Aprile, Garozzo (2), Ruta, Rendo, Vernuccio (5), Ventura (1), Buscaino. Allenatore: Saro Cappello.

ARBITRI: Giuseppe Napoli e Giuseppe Bonaccorsi.

Nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di serie B lo Scicli Social Club si è aggiudicato il sentito derby e si è riscattato dell’immeritato passo falso di sabato scorso sul campo del Il Giovinetto. Il punteggio finale 33-18 in favore dei gialloverdi, dopo una gara sotto controllo, che ha visto la squadra ospite schierare nel sette iniziale due vecchie conoscenze della pallamano provinciale, Giuseppe Garozzo e Antonino Aprile (quest’ultimo ha dovuto abbandonare la partita per un problema al dito di una mano), la dice lunga sulla condotta di gara. Doveroso evidenziare nella squadra ospite la prova molto dignitosa dei giovani, Salvatore Carbone (che ha difeso la sua porta con eccezionali interventi), Ivan Vernuccio, Daniele Buffolino, Yuri Sigona e Andrea Assenza Parisi, che fine al suono della sirena hanno dato l’anima.

E’ partita bene la squadra ospite, portandosi subito sul +3 nei primi cinque minuti. Poi, è arrivata la reazione dei padroni di casa con Martino, che con su sorprendente sottomano ha battuto Carbone, poi, Ciavorella e Costa hanno ribaltato il risultato. Al 9° si è registrato un parziale di 4-3. Dopo la fiammata inziale i baldanzosi ragazzi di Cappello si sono smarriti prestando il fianco agli attacchi gialloverdi, difatti, per ben sette minuti non sono riusciti a trovare la via della rete, mentre, capitan Ficili e compagni hanno imperversato, portandosi sul parziale di 9-3, intorno alla meta del primo tempo. Con tale andazzo si è arrivati al riposo con il punteggio di 17-7.

In avvio della ripresa non è cambiato l’andamento della partita che ha visto i gialloverdi gestire il gioco, in modo sornione, andando a rete con quasi tutti gli atleti e con una rotazione della panchina, che ha dato decisamente i suoi frutti. Gara, quindi, chiusa a meta della ripresa, quando il tabellone luminoso segnava un netto scarto (24-10). Negli ultimi cinque minuti c’è stato spazio anche per alcuni promettenti under (Morelli, Nigro e Vaccaro).

Sul volto del coach Luca Ammatuna (nella foto) al termine della gara si leggeva tanta soddisfazione, il quale, con molta lucidità, ha affermato: “Abbiamo giocato una buona gara, i ragazzi sin dal fischio d’inizio sono stati consapevoli delle loro capacità e con calma sono riusciti ad imporsi. Gli avversari hanno cercato di renderci la vita difficile, ma alla fine nulla hanno potuto. E’ una vittoria che ci da morale in vista dei prossimi impegni che non vogliamo fallire”.