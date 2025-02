Preso a Scaletta Zanclea con 10 panetti di hashish

I Carabinieri di Messina Sud, a Scaletta Zanclea, hanno arrestato un 47enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno fermato l'individuo mentre si trovava alla guida di un'auto. L'insofferenza mostrata dal fermato durante le fasi dell'identificazione, ha indotto i militari ad approfondire le verifiche ed eseguire una perquisizione sul posto che ha permesso di scovare e sequestrare, abilmente occultati sotto il sedile dell'auto, circa 100 grammi di marijuana e oltre un chilogrammo di hashish, suddivisa in 10 panetti che il presunto pusher aveva incartato apponendo, su ognuno, l'etichetta di una nota marca di cioccolato, con il presumibile intento di nascondere il vero contenuto.

Condotto in caserma in stato di arresto, il 47enne è stato poi condotto presso il carcere di Messina Gazzi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La droga, invece, è stata consegnata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.