Tentano di rubare auto e picchiano chi li blocca: tre arresti a Catania

Tre persone sono state arrestate a Catania dai carabinieri perchè ritenute gli autori di un tentativo di furto avvenuto il 14 luglio dello scorso anno di una 500 di un cliente dal parcheggio di uno stabilimento balneare della Plaia.

Avrebbero anche malmenato un dipendente senegalese che li aveva fatti desistere perché li aveva visti tentare di portar via vettura.I militari hanno eseguito nei loro confronti una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip con l'accusa di tentata rapina aggravata. Gli arrestati sono Salvatore Maugeri, di 29 anni, Pietro Molino, di 46, e Salvatore Venuto, di 28.

Le indagini, coordinate dalla Procura, sono state svolte dal nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante. Il titolare dello stabilimento balneare denunciò che un proprio dipendente di origini senegalesi aveva notato tre uomini a volto scoperto intenti a cercare di sottrarre dal parcheggio l'auto e aveva visto un giovane che cercava di mettere in moto il veicolo e gli altri due complici intenti a controllare la zona. L'azione di disturbo del senegalese avrebbe indotto i tre a minacciarlo di morte e ad allontanarsi a bordo di scooter con la targa coperta da buste di plastica senza porre a termine il reato per poi ritornare sempre a volto scoperto per intimidire il titolare e i dipendenti in modo da indurli a non sporgere denuncia per i fatti. Uno degli indagati avrebbe inseguito e colpito il senegalese con un corpo contundente ricavato da una sdraio abbandonata e avrebbe ricordato con fare intimidatorio alla moglie del proprietario, accorsa sul posto dopo aver sentito le urla, che di mestiere faceva il ladro. Le indagini si sono avvalse delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dello stabilimento balneare.