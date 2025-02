Crack, cocaina ed hashish in casa: finisce agli arresti domiciliari a Siracusa

Nell’ambito del quotidiano contrasto al consumo e alla vendita di sostanze stupefacenti nelle piazze dello spaccio siracusano, operato dagli Uffici operativi della Questura di Siracusa, agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 41 anni colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, gli investigatori della Squadra Mobile aretusea, hanno effettuato, a casa dell’arrestato, una perquisizione domiciliare, che ha consentito di rinvenire e sequestrare 51,40 grammi di crack, 50 grammi di cocaina, 2 grammi di hashish e 2 bilancini di precisione ed altro materiale per il confezionamento, nonché la cifra di 150 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. All’interno dell’abitazione dell’arrestato, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato un complesso sistema di video-sorveglianza con video e monitor, posto a protezione della piazza di spaccio. Dopo le incombenze di legge, l’uomo è stato posto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.