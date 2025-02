Più quote rosa a Floridia, Concetta Signorelli entra in Consiglio comunale

Più quote rosa in consiglio comunale a Floridia. Stamane si è dimesso il Dem, Luca Brunetti, che nell'amministrazione di Marco Carianni ricopre l'incarico di assessore. Al suo posto subentra, la prima dei non eletti della lista 'Claudia Faraci sindaca'. Si tratta di Concetta Signorelli, una insegnante di 55 anni di Floridia. La cerimonia di insediamento si terrà il prossimo 10 febbraio alle 21 nell'aula del palazzo di piazza del Popolo, durante i lavori consiliari. Per Signorelli è la prima volta da consigliera,ma da anni milita in forze del Centro sinistra.