Un incendio è divampato nel pomeriggio in un edificio a Caltabellotta (Agrigento), nella via dei Cappuccini, in pieno centro. Ci sarebbero persone ferite.

Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e un'ambulanza.

A Caltabellotta starebbe arrivando l'elisoccorso.

Nell'appartamento, che si sviluppa su due piani, vive una coppia di anziani coniugi. Non si conoscono al momento le cause che hanno generato le fiamme.