Ispica, furto con spaccata alle prime luci dell'alba: preso di mira un bar

Furto con spaccata ad Ispica, alle prime luci dell’alba. Preso di mira da tre malviventi un bar di Via Colombo intorno alle 4. I ladri, utilizzando un’auto, hanno sfondato la saracinesca esterna e la vetrata. Una volta dentro, hanno arraffato Gratta e vinci, stecche di sigarette e il contenuto del registratore di cassa contenente un centinaio di euro. Ad indagare i carabinieri che hanno già acquisito le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza presenti nel locale e nelle vie limitrofe.

Sull'episodio intervengono i vertici provinciali di Confcommercio Ragusa che mettono ancora una volta in evidenza la notevole preoccupazione degli operatori economici presenti sul territorio a causa dei numerosi furti con spaccata che continuano a ripetersi. “L’ultimo – sottolinea il presidente provinciale, Gianluca Manenti – in un bar di Ispica. Ai titolari la nostra solidarietà. Il modus operandi è sempre lo stesso. I danni sono pesantissimi. Oltre a quello che viene sottratto, infatti, occorre considerare le spese da sostenere per rimettere in piedi le parti danneggiate. E sono costi che incidono in maniera pesante nei budget mensili delle varie attività”. “E’ una situazione complicata – sottolinea il vicepresidente provinciale Confcommercio Ragusa, Giorgio Moncada, delegato alla sicurezza – che va monitorata con attenzione. Sono certo che dalle forze dell’ordine troveremo pieno riscontro per adottare quelle soluzioni che si rendono necessarie volte a contenere il fenomeno. Una cosa è certa. Andare avanti così è sempre più complicato. Gli operatori economici del nostro territorio si attendono delle risposte all’altezza e noi siamo certi che arriveranno”. I vertici provinciali di Confcommercio incontreranno domani il questore Marco Giambra che ha manifestato la propria disponibilità ad ascoltare i rappresentanti dell’associazione di categoria su una questione che merita la massima attenzione.