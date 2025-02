Ragusa, raccolta firme per riaprire la Guardia medica a Ibla

Il consigliere comunale di Ragusa Giovanni Sortino (nella foto) ha lanciato una petizione affinché sia riaperta la guardia medica di Ragusa. Oltre un migliaio le firme raccolte nel giro di poco meno di 48 ore. “Mi sono fatto promotore di questa iniziativa – chiarisce Sortino – dopo una serie di incontri tenuti con il direttore generale dell’Asp di Ragusa Giuseppe Drago. Ritengo necessaria, a questo punto, la raccolta di firme a sostegno della causa. Conosciamo le carenze che affliggono la sanità nazionale, ma, al contempo, riteniamo che quello di cui stiamo parlando sia un punto di assistenza medica continuativa di fondamentale importanza. E non solo per i residenti del quartiere ma anche per gli studenti universitari iscritti ai corsi di laurea e ai numerosi visitatori che soggiornano o semplicemente passano da Ragusa Ibla”.