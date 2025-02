Finto maresciallo per consumare l'ennesima truffa nel Siracusano

Nei giorni scorsi si sono verificati in provincia di Siracusa altri episodi di truffe agli anziani utilizzando collaudati stratagemmi finalizzati a farsi consegnare del denaro dalle ignare vittime. Ancora una volta è stata inscenata la truffa del finto incidente stradale. La vittima, quasi sempre un anziano che vive da solo, riceve una telefonata da parte di una persona che si finge appartenente alle forze dell’ordine. Il finto maresciallo comunica alla vittima che il figlio è coinvolto in un incidente stradale da lui causato e che per essere rilasciato è necessario pagare una somma che varia dai 5 mila ai 7 mila euro. Il truffatore preannuncia all’anziano che un collaboratore sarebbe passato da casa per ritirare il contante. Per difendersi da simili truffe è necessario utilizzare semplici accortezze e sapere che le forze di polizia non chiedono soldi in nessun caso. Infatti, l'istituto della libertà su cauzione non esiste nel nostro ordinamento penale ma esiste negli Stati Uniti nei casi in cui si possa consentire all'imputato di rimanere libero in attesa di giudizio. Pertanto, nel dubbio è bene non effettuare alcun pagamento e chiamare immediatamente la Polizia di Stato. Ricordiamo che nel recente passato un anziano signore siracusano, ormai conosciutissimo perché ospitato in alcune trasmissioni televisive, ha fatto arrestare dei truffatori che gli volevano estorcere del denaro chiamando senza esitazione il numero unico di emergenza 112. L’invito che la Questura rivolge a tutti è quello di fare molta attenzione e di chiamare aiuto al minimo sospetto.