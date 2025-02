Studenti nisseni scoprono una mega discarica e scrivono a Schifani

Un enorme discarica a cielo aperto è stata trovata da studenti e docenti del secondo anno dell'indirizzo "Tecnico trasporti aeronautico" del liceo Volta di Caltanissetta mentre si trovavano, per un progetto scolastico, in un'area del demanio pubblico nelle vicinanze della miniera Gessolungo.

Così hanno deciso di scrivere al presidente della Regione, Renato Schifani, e ad altre istituzioni nella speranza che l'area venga non solo bonificata ma anche rivalorizzata.

"Ci spiace - scrivono - che, a fronte di un periodo che, comunque, ha caratterizzato le storie di tanti uomini, donne e bambini ("carusi") di questa terra, che fa parte della nostra identità e che andrebbe preservata e valorizzata, si sia rilevata la totale incuria ed abbandono di questi luoghi significativi".

Lo scopo della visita scolastica era infatti conoscere l'ex villaggio dei minatori di Santa Barbara, le Miniere Trabonella, Gessolungo e Juncio-Tumminelli, il Cimitero dei Carusi, le Maccalubbe di Terrapelata e l'area di Monte Sabucina.

"Dopo quello che abbiamo visto - scrivono studenti e docenti - riteniamo che debba essere preso un impegno ufficiale e inderogabile anche da parte di chi è responsabile della custodia di tali beni, al fine di promuovere azioni volte a preservare l'ambiente e la natura nella sua complessità".